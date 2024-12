DFB-Pokal: Rose bei RB angespannt - "Kann sein, dass es um dich drumherum explodiert“

Trainer Marco Rose ist sich seiner Verantwortung beim kriselnden Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bewusst. „Die Situation erklärt sich von alleine: Ich brauche Ergebnisse. Und wenn es dann so läuft wie im Moment, dann kann es auch mal sein, dass es um dich drumherum explodiert“, sagte der 48-Jährige vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im Liveticker / ZDF und Sky) gegen Eintracht Frankfurt, wo er mit seinem Team den Turnaround schaffen will: „Ich glaube dran!“