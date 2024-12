Sieg im Elferkrimi: Augsburg nach Zittersieg in Karlsruhe im DFB-Pokal-Viertelfinale

Vargas rettet den FCA ins Elfmeterschießen

Im Elfmeterschießen hielt Keeper Finn Dahmen gegen Robin Heußer, Maximilian Bauer verwandelte entscheidend. Karlsruhe, im Unterhaus als Tabellenfünfter mitten im Aufstiegsrennen, vergab schon in der ersten Halbzeit per Strafstoß die Chance zur Führung, Wanitzek scheiterte an Dahmen (37.).

Wanitzek rächt sich an Dahmen

Nach dem Schuss von Karlsruhes David Herold war zunächst Dahmen zur Stelle, beim Abpraller traf Chrislain Matsima den heranstürmenden Schleusener. Den fälligen Strafstoß schoss Wanitzek in die Mitte und scheiterte kläglich an Dahmen, der einfach stehen blieb. Dahmen begann nach dem schwach geschossen Elfmeter von Wanitzek zu lachen, was sich in der 111. Minute noch rächen sollte.