Werder-Winner Jung: Zwischen Vaterfreuden und Pokalträumen

"Es fühlt sich gut an. Schön, dass wir eine Runde weiter sind als Mannschaft", sagte Jung, der gegen Ende einer zähen Partie in der vierten Minute der Nachspielzeit zur Erlösung der Werder-Fans getroffen hatte: "Und natürlich bin ich froh über mein erstes Tor in dieser Saison - und dann auch noch so ein wichtiges."