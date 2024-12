Winter-Abgang? Wind "unzufrieden" mit Jokerrolle

So richtig freuen konnte sich Jonas Wind über die "Man of the Match"-Trophäe nicht. "Das ist ein schwieriger Moment für mich. Ich will von Anfang an spielen und bin nicht zufrieden, wenn ich auf der Bank sitze", sagte der Däne, nachdem er den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Achtelfinale nach seiner Einwechslung fast im Alleingang zum 3:0 (0:0) über die TSG Hoffenheim geführt hatte.