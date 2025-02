DFB-Pokal LIVE: Viertelfinale Stuttgart - Augsburg im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 04.02.2025 • 17:45 Uhr Nach drei Pleiten in Folge ist beim VfB Stuttgart der Wurm drin, trotzdem geht die Truppe von Sebastian Hoeneß als Favorit ins DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Augsburg.

Nach einer Horrorwoche für den VfB Stuttgart mit drei Niederlagen in Folge – gegen den FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga sowie gegen Paris Saint-Germain und dem damit verbundenen Ausscheiden in der Champions League – sind die Schwaben nun im DFB-Pokal gefordert.

Im Viertelfinale wartet auf die Truppe von Sebastian Hoeneß am Dienstagabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. „Wir müssen uns nun schnell bewusst machen, dass im DFB-Pokal ein ganz wichtiges Spiel auf uns wartet“, sagte Stuttgarts Keeper Alexander Nübel.

DFB-Pokal heute: Viertelfinale VfB Stuttgart - FC Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : ARD, Sky

: ARD, Sky Livestream : ARD

: ARD Liveticker: SPORT1

Augsburg schwimmt auf Erfolgswelle

„Das ist eine riesige Chance für uns, wir möchten unbedingt in die nächste Runde einziehen“, fügte Nübel hinzu. „Darauf werden wir uns gemeinsam fokussieren.“ Der VfB geht favorisiert in dieses Duell, ist aber auch gewarnt, schließlich holten die Fuggerstädter in ihren letzten drei Bundesliga-Auswärtspartien sieben Punkte.

Das letzte Duell der beiden Teams liegt erst gut drei Wochen zurück. Im ersten Bundesliga-Spiel nach der Winterpause setzte sich Stuttgart dank eines Treffers von Deniz Undav mit 1:0 in Augsburg durch – seitdem sind die bayerischen Schwaben in vier Partien ungeschlagen und feierten dabei drei Siege.

„Wir freuen uns auf einen spannenden Pokalabend“, betonte Augsburgs Trainer Jess Thorup. „Wir haben die Chance, ins Halbfinale zu kommen – das ist etwas ganz Besonderes. Unser Ziel ist es weiterzukommen, dafür werden wir alles geben.“

VfB: Drei Pleiten in Folge und Aus in der Champions League

Nachdem der VfB mit vier Siegen in Folge hervorragend aus der Winterpause gestürmt war, ist nun nach drei Pleiten in Folge der Wurm drin, trotzdem zeigt sich Hoeneß gelassen: „Negativszenarien sind nicht in meinem Kopf. Ich sehe die Chance, die das Spiel mit sich bringt.“