DFB-Pokal: Kramer geht kuriose Pokal-Wette mit Legende ein

Christoph Kramer und Fabian Klos haben am Dienstagabend mit einem launigen Plausch die Fußball-Fans unterhalten. Vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen lieferte sich das Duo im ZDF einen humorvollen Schlagabtausch, an dessen Ende eine kuriose Wette zustande kam.

Kramer und Klos liefern sich lustigen Schlagabtausch

Doch damit nicht genug. Wenig später setzte Kramer zur nächsten verbalen Spitze an. „Du warst damals auch schon 34, oder?“, fragte der 34-Jährige und fügte an: „Du bist eine der wenigen Personen, die für mich schon immer über 30 waren.“ Klos musste grinsen und entgegnete nur: „Eben hat er noch Komplimente verteilt und jetzt redet er so. Damit kann ich aber umgehen.“

Die Bielefelder Legende fügte mit Blick auf die drei Millionen Euro Prämie für den Einzug in ein Halbfinale auch an, dass es für die Spieler eine große Motivation ist: „Natürlich spricht man vor so einem Spiel auch in der Kabine darüber, dass es in der privaten Kasse richtig klingeln kann.“