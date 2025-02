DFB-Pokal: Nach Verletzung! Fan-Zoff um Ducksch

Werder Bremen scheitert sensationell im Pokal bei Arminia Bielefeld. Marvin Ducksch muss verletzt ausgewechselt werden und legt sich mit dem Publikum an.

Der Stürmer stand dabei speziell im Fokus, wenn auch nicht wie gewünscht sportlich. Denn Ducksch musste schon nach einer knappen halben Stunde verletzt ausgewechselt werden. Der 30-Jährige zog sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu.

Anschließend musste Werders Topstürmer ausgewechselt werden und lieferte sich kurz danach ein kurzes Wortgefecht mit einigen Bielefelder Fans. In Richtung von Ducksch waren zuvor einige schwarze Papierkugeln geflogen.

DFB-Pokal: Werder nach Ducksch-Auswechslung von der Rolle

Und es ging weiter nur in eine Richtung. Werder-Torhüter Michael Zetterer parierte einen Freistoß von Stefano Russo spektakulär (37.). Mael Corboz erzwang nach einer Flanke ein Eigentor von Malatini. „Was ist hier los?“, brüllte der Stadionsprecher gegen den Jubel an. Ganz Bielefeld glaubte nun an die nächste Sensation - und die Halbfinal-Prämie von über drei Millionen Euro.