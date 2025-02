"Freifahrtsschein" beim "Mannschaftsabend": Bielefeld feiert

Der Bielefelder Torschütze Marius Wörl hat sich fast schon an magische Nächte im DFB-Pokal gewöhnt. "Wieder ein unbeschreiblicher Pokal-Abend", sagte der strahlende 20-Jährige, nachdem er mit seiner Arminia Werder Bremen im Viertelfinale durch ein 2:1 (2:0) ausgeschaltet hatte. Zuvor waren bereits Union Berlin und der SC Freiburg auf der Bielefelder Alm gescheitert.

Und wie feiert man den Einzug in die Vorschlussrunde? "Wir werden rausgehen, Mannschaftsabend machen", erklärte Wörl, der den DSC mit einem sehenswerten Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße gebracht hatte (35.). Hindern wollte Trainer Mitch Kniat, der seinem Team - anders als in der Liga - wieder eine Fünferkette verordnet hatte, seine Spieler nicht: "Heute haben sie auf jeden Fall einen Freifahrtschein. Es ist mir komplett egal, was sie machen".