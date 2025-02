"Fauler Beigeschmack" - Handelfmeter erzürnt Wolfsburg

„Ausscheiden ist immer scheiße. Aber mit so einer Entscheidung ist es schwierig“, sagte VfL-Torwart Marius Müller bei Sky und fügte an: „Wenn du es auf dem Platz in der realen Geschwindigkeit siehst, ist es niemals ein Handelfmeter. Was soll Kilian machen? Soll er sich den Arm abschneiden?“ Doch was war passiert?