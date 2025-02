Rose atmet durch: Leipzig im Pokal-Halbfinale

RB Leipzig träumt schon wieder vom Triumph in Berlin - und Trainer Marco Rose hat sich in der Debatte über seine Zukunft Luft verschafft.

Umstrittener Elfmeter beschert Leipzig den Sieg

Der Slowene hatte VfL-Verteidiger Kilian Fischer zuvor aus kurzer Distanz an den Arm geschossen, Schiedsrichter Tobias Reichel gab in seinem dritten Pokaleinsatz bereits den dritten Strafstoß.

Mögliche Gegner in der Vorschlussrunde am 1. oder 2. April sind Titelverteidiger Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und Drittligist Arminia Bielefeld, die Auslosung findet am Sonntag (18.45 Uhr/ARD) statt.

Rose würde ein DFB-Pokalsieg enorm helfen

RB Leipzig spielt Angriffe selten konsequent aus

In den ersten Minuten war Leipzig bemüht, den mauen Auftritt vom 2:2 in der Liga gegen den 1. FC Heidenheim vergessen zu machen. Sesko setzte Lois Openda (4.) per Außenrist in Szene, doch der Belgier grätschte den Ball vorbei.