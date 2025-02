"Scheiße": Bremer Enttäuschung nach Pokal-Aus

"Wir haben nicht das Spiel gespielt, was wir spielen müssen", monierte Kapitän Niklas Stark im ZDF, der angesichts der vierten Pflichtspielniederlage nacheinander anmerkte: "Wir laufen zur Zeit unserer Leistung hinterher. Es liegt an vielen, vielen Kleinigkeiten. Manchmal kann man im Fußball nicht alles erklären. Deswegen ist es manchmal so geil und manchmal so scheiße - bei uns ist es im Moment scheiße."