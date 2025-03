DFB-Pokal: Terminierung fix! Dann steigen die Halbfinals

Der laufende Wettbewerb im DFB-Pokal neigt sich dem Ende zu. Am Mittwoch gab der DFB die zeitgenaue Ansetzung der beiden ausstehenden Halbfinals an.

So kämpfen zunächst Überraschungsteam Arminia Bielefeld und der amtierende Pokalsieger Bayer Leverkusen um das erste Finalticket. Beide Teams treffen im Halbfinale am Dienstag, 1. April, um 20:45 Uhr in der Bielefelder SchücoArena aufeinander. Neben Pay-TV-Sender Sky wird auch die ARD das Duell zwischen dem Drittligisten und dem amtierenden Deutschen Meister übertragen.