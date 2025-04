"Berlin wird crazy": Stuttgart im Finale Favorit

Der VfB trifft am 24. Mai in Berlin auf Drittligist Arminia Bielefeld.

Nach dem 3:1 (1:0) im Halbfinale gegen die Pokalspezialisten von RB Leipzig greift der VfB am 24. Mai im Berliner Olympiastadion gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld als Favorit nach dem Titel. „Wir waren lange nicht im Finale. Jeder wollte, dass es so kommt“, sagte Angelo Stiller. Der Nationalspieler hatte die Schwaben mit einem Traumtor früh in Führung gebracht (5.) und erinnerte nach dem umkämpften Halbfinale an die rasante Entwicklung des Klubs: „Unser Weg ist besonders. Vor zwei Jahren haben wir Relegation gespielt, jetzt stehen wir im Pokalfinale.“