DFB-Hoffnungsträger ballern VfB ins Finale

Das Finale des DFB-Pokals steht. Der VfB Stuttgart zieht nach Arminia Bielefeld ins Endspiel in Berlin ein. Gegen RB Leipzig kämpft sich Stuttgart ins Endspiel.

Der VfB Stuttgart steht im Finale des DFB-Pokals ! Die Stuttgarter schlugen im Halbfinale RB Leipzig verdient mit 3:1 (1:0) und stehen erstmals seit 2013 wieder im Endspiel in Berlin.

„Wir haben uns in den richtigen Phasen belohnt, in den schwierigen Phasen haben wir uns unterstützt. Ich muss vor meiner Mannschaft den Hut ziehen. Das ist überragend. Wir fahren nach Berlin“, freute sich Cheftrainer Sebastian Hoeneß im ZDF .

Angelo Stiller brachte den VfB früh in Führung. Nach einer Ecke schoss er einen Klärungsversuch von Sesko sehenswert per Volley vom Sechszehner in den Winkel (5.).