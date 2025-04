Bayer-Boss wütet gegen Arminia!

Fernando Carro erhebt nach dem überraschenden Aus von Bayer Leverkusen im DFB-Pokal Vorwürfe gegen Drittligist Bielefeld. Er will sich beim DFB beschweren.

„Ich habe mich vor dem Spiel geärgert, dass nicht gewässert wurde”, sagte der Spanier nach dem 1:2 beim Drittligisten laut der Bild -Zeitung. Er wolle sich an den Geschäftsführer des DFB wenden: „Das muss ich dem Rettig sagen.“

War der Rasen ein Grund für den sensationellen Pokal-K.o.? Carro bescheinigte seinem eigenen Team, das den Wettbewerb in der Vorsaison noch gewonnen hatte, zwar ein „kollektives Versagen“, kam dann aber doch wieder auf das unbefriedigende Geläuf zu sprechen.

Bielefeld erklärt Rasen-Zustand

Man habe sich allerdings an die Regeln gehalten: „Wir haben vor dem Spiel mit dem Schiedsrichter darüber gesprochen. Wenn der Platz gewässert wurde - morgens - dann muss man ihn (vor dem Spiel, Anm.) nicht mehr wässern“, sagte Arminias Sportchef Michael Mutzel.

Es sei ausreichend, die Wässerung des Spielfelds am jeweiligen Kalendertag vorzunehmen: „Das sind unsere Regeln hier.“

Klarer Konter von Bielefeld-Trainer

Vorwerfen lassen wollte sich auch Michél Kniat nichts. Der Bielefeld-Coach wurde in SPOTLIGHT bei SPORT1 gefragt, ob es sich bei dem Wassertrick um einen Teil des Plans für die Bayer-Partie gehandelt habe. „Ehrlich gesagt nicht. Wir haben die letzten Spiele nie gewässert. Wenn Leverkusen die letzten Wochen Spiele bei uns vor Ort angeguckt hätte, dann hätten sie es auch gesehen.“

Man habe trotzdem gesehen, „dass der Ball gut gelaufen ist. Also der Platz war picobello. Und ich glaube so, wie wir gespielt haben, kann es sicher nicht am Platz gelegen haben.“