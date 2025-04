DFB-Pokal: Heftige Xhaka-Szenen nach Schlusspfiff

Granit Xhaka legt sich nach dem Aus im Pokal mit den eigenen Fans an. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Gesten sind eindeutig.

Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Xhaka lautstark mit den Ultras in der Kurve diskutierte. Immer wieder hoben dabei beide Seiten mahnend den Zeigefinger, Xhaka wirkte sichtbar verärgert. „Hör auf damit! Hör auf damit“, war deutlich von den Lippen des Schweizers abzulesen.

In der Schweizer Zeitung Blick erklärte er sich am Tag danach. „Man darf uns selbstverständlich kritisieren, aber es geht um die Art und Weise. Für mich war klar, dass ich dann an erster Stelle die Mannschaft schütze“, sagte der 32-Jährige.