DFB-Pokal LIVE: Stuttgart - Leipzig heute im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 02.04.2025 • 20:00 Uhr Im DFB-Pokal stehen sich im zweiten Habfinale zwei kriselnde Team gegenüber. Für den VfB Stuttgart und RB Leipzig ist der Wettbewerb eine Chance auf Wiedergutmachung. Zsolt Löw stellt bei seinem RB-Debüt das System um.

Wer komplettiert das DFB-Pokalfinale? Der VfB Stuttgart empfängt am Mittwochabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) im zweiten Halbfinale RB Leipzig.

Beiden Teams stecken in einer Krise: Die Gäste setzen mit Zsolt Löw auf frischen Wind auf der Trainerbank, die Schwaben mit Sebastian Hoeneß auf Kontinuität - am Ende helfen in schweren Zeiten nur Siege.

RBs neuer Trainer Zsolt Löw baut die Aufstellung im Vergleich zu seinem Vorgänger Marco Rose auf drei Positionen um. Benjamin Sesko startet im Sturm, dafür rückt Christoph Baumgartner auf die Bank.

Löw setzt im Sturm also auf einen zweiten echten Mittelstürmer neben dem schnelle Lois Openda. Zudem startet Vermeeren anstelle von Haidara und Nedeljkovic anstelle von Klostermann. Es könnte sich im Vergleich zum bevorzugten 3-4-3 unter Rose auch das System zu einer Viererkette mit zwei echten Spitzen verändern.

Die Aufstellung von RB Leipzig: Vandevoordt - Nedeljkovic, Orban, Bitshiabu, Raum - Seiwald, Vermeeren, Baku, Xavi - Sesko, Openda

DFB-Pokal: Hoeneß setzt wieder auf Woltemade

Die Vision vom Gewinn des DFB-Pokals soll die gleichermaßen strauchelnden Leipziger und Stuttgarter aus der fußballerischen Depression reißen.

Stuttgarts Cheftrainer Sebastian Hoeneß geht die Mission Pokalfinale nur mit einer Veränderung im Vergleich zu 0:1-Niederlage in Frankfurt an. Für Chris Führich rückt Nick Woltemade in die Sturmspitze.

Woltemade dürfte im Zentrum vor oder hinter Ermedin Demirovic auflaufen. Enzo Millot rückt für Führich auf die Außenbahn.

Die Aufstellung des VfB Stuttgart: Nübel - Jeltsch, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Leweling, Woltemade, Millot - Demirovic

DFB-Pokal: So können Sie das Halbfinale VfB Stuttgart - RB Leipzig heute live verfolgen

DFB-Pokal: Startet Löw mit einem Sieg?

„Für die Mannschaft ist es eine einmalige Chance, mit zwei Siegen einen Titel zu gewinnen. Der Pokal hat eine große Bedeutung. Das ist für immer“, sagte Löw vor seinem Debüt im Pokal-Halbfinale. Erst am Sonntag hatte der Interimscoach Marco Rose beerbt, nachdem in der Liga die Teilnahme an der Champions League in große Gefahr geraten war.

„Ich möchte nach sieben Wochen so gehen, dass ich der Mannschaft hinterlasse, dass sie in der nächsten Saison Champions League spielt“, sagte Löw. Drei Punkte Rückstand sind es sieben Spieltage vor Schluss auf die Königsklassen-Ränge, die Top vier sind für das Leipziger Selbstverständnis unabdingbar.

Gelingt Löw aber der Einzug ins Pokal-Endspiel am 24. Mai im Berliner Olympiastadion und dort eventuell gar der dritte Triumph nach 2022 und 2023 ließe sich eine bislang ernüchternde Spielzeit, in der RB sang- und klanglos in der Champions-League-Ligaphase gescheitert war, sogar noch als Erfolg verbuchen. Doch davor gilt es einen Gegner aus dem Weg zu räumen, der sich in einer ähnlichen Situation befindet.#

DFB-Pokal: Stuttgart hat „eine Riesenchance“

Nach sechs Spielen in Folge ohne Sieg ist der VfB Stuttgart auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle abgerutscht. Acht Punkte Rückstand auf die Königsklasse, fünf Zähler auf das internationale Geschäft. Man brauche gar nicht „von der Champions League zu reden“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem jüngsten 0:1 bei Eintracht Frankfurt: „Wir laufen unseren Ansprüchen hinterher.“

Auch wegen der Aussicht auf ein Europa-League-Ticket als Pokalsieger ist das Duell der Enttäuschten mit RB von enormer Bedeutung. „Wir haben eine Riesenchance am Mittwoch. Jetzt geht es darum, als Klub die Kräfte zu bündeln, Ärmel hochzukrempeln und dieses Spiel groß zu machen und groß werden zu lassen“, sagte Hoeneß.

