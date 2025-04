VfB in Europa? Hoeneß äußert große Ziele

Der Vizemeister steckt nach sechs Spielen ohne Sieg in der Liga als Tabellenelfter allerdings in einer schwierigen Phase. Man brauche gar nicht „von der Champions League zu reden“, betonte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) besteht für die Schwaben im Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig aber die große Chance, wieder einmal für positive Schlagzeilen zu sorgen.

Stuttgart gegen RB nicht Favorit

Obwohl sich auch RB im Tief befindet und sogar den Trainer gewechselt hat, sieht Hoeneß den VfB nicht in der Favoritenrolle. Dies wäre „aus meiner Sicht falsch, weil RB Leipzig in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Champions League dabei war und zweimal den DFB-Pokal gewonnen hat. Und sie stehen in der Tabelle vor uns. Die Siege in der Liga zeigen uns aber, dass wir in der Lage sind, eine absolute Top-Mannschaft zu bezwingen. Dieses Wissen vor so einem Spiel ist gut, das nehmen wir mit“, sagte der 42-Jährige.