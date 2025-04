Löw sehr enttäuscht, aber: "Sind auf dem richtigen Weg"

Nach der Partie habe es einen kurzen Austausch mit Jürgen Klopp, Global Head of Football von Red Bull, gegeben, berichtete der neue RB-Coach. „Er hat uns ermutigt. Er hat ganz klar gesehen, was wir wollten“, so Löw. Es habe aber nicht viel Zeit gegeben, „tiefer in den Austausch zu gehen. In den nächsten Tagen werden wir noch darüber sprechen.“