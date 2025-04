Tickets für Pokalfinale: DFB vermeldet Rekord an Bot-Angriffen

Auch einen Bestwert an Ticketanfragen "echter" Fans verzeichnet der Verband - und spricht eine deutliche Warnung aus.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat vor dem Pokalfinale nicht nur einen Rekord an Ticketanfragen verkündet: Wie der Verband mitteilte, habe er "auch einen Rekord an Bot-Angriffen" verzeichnet. Über 160 Millionen Bot-Anfragen habe der DFB laut eigener Aussage abgewehrt - so viele wie nie zuvor.