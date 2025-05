Bielefelds Kniat heiß aufs Pokalfinale: "Wollen da gewinnen"

Der Trainer des großen Außenseiters geht optimistisch in das Highlight-Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Der Trainer des großen Außenseiters geht optimistisch in das Highlight-Spiel gegen den VfB Stuttgart.

Trainer Mitch Kniat vom Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld geht mutig in das DFB-Pokalfinale gegen den großen Favoriten VfB Stuttgart. "Wir wollen das nicht genießen, wir wollen da gewinnen. Du spielst kein Finale, um dabei zu sein. Du spielst ein Finale, um es zu gewinnen", sagte Kniat vor dem Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin dem kicker.