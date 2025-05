DFB-Pokal: Bielefeld hofft auf "sechste Überraschung"

Im Halbfinale hatte Bielefeld den Titelverteidiger Bayer Leverkusen (2:1) geschlagen, zuvor waren auch Werder Bremen, der SC Freiburg, Union Berlin und Zweitligist Hannover 96 an dem Favoritenschreck aus Ostwestfalen gescheitert. In das Endspiel im Berliner Olympiastadion gehen die Bielefelder nicht nur deshalb mit Rückenwind, am Samstag krönte sich die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat zum Drittliga-Meister.

Wie es wäre, die Trophäe am Ende in den Händen zu halten, daran hat Corboz aber noch nicht gedacht. „Die ganze Pokalgeschichte ist so unglaublich, dass ich das noch gar nicht so gut visualisieren kann“, sagte er. Der DFB-Pokal sei „sehr schön. Wir haben am Wochenende geübt, wie man so einen hochheben kann. Mal schauen, ob wir am Samstag noch etwas Besonderes machen können“.