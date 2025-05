DFB-Pokal: Kniat will sich nicht nur "einen schönen Tag" machen

Der Underdog Bielefeld will seine Chance gegen den Favoriten VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale nutzen.

Trainer Mitch Kniat will mit Underdog Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale nicht nur die Zuschauerrolle einnehmen. „Wir wollen uns hier nicht einen schönen Tag machen, sondern das Spiel auch gewinnen und diesen schönen Pokal in der Hand halten“, sagte der Coach des Drittliga-Meisters vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Samstag (ab 20.00 Uhr im LIVETICKER).