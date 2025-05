Historisches Spektakel im Pokalfinale

Durch den vierten Pokalsieg nach 1954, 1958 und 1997 retteten die Schwaben eine Spielzeit, die mit Platz neun in der Bundesliga enttäuschend verlaufen war - und lösten zugleich das Ticket für die Europa League.

VfB-Party im Berghain? „Wer weiß“

Dieser soll nun gefeiert werden. „Ich bin heute für alles zu haben“, kündigte Hoeneß an. Etwa im berüchtigten Nachtclub Berghain? „Wer weiß. Aber das ist ja eher was für ab 6 Uhr morgens. Mal schauen, ob wir überhaupt reinkommen würden. Den Pokal nehmen wir mit – aber das ist den Türstehern wahrscheinlich egal“, scherzte Hoeneß.

Bei Maximilian Mittelstädt überwog die Erleichterung. „Ich bin fix und fertig. Die Emotionen kommen hoch. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, hier gerade mit unseren Fans zu feiern. Das ist das schönste Gefühl, das man haben kann, glaube ich. Ich bin überwältigt“, sagte der Stuttgarter im ZDF .

Bereits in der ersten Halbzeit stellte der VfB die Weichen auf Sieg. Nick Woltemade sorgte der 15. Minute für die Führung, Enzo Millot erhöhte nach einem Konter über Deniz Undav auf 2:0 (22.). Nur sechs Minuten später trug sich auch Undav selbst in die Torschützenliste ein (28.). Noch nie zuvor hatte ein Team im Finale des DFB-Pokals so früh drei Treffer erzielt.