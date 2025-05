"Geisteskrank": Brinkmann hofft auf Arminia-Coup in Berlin

Schon jetzt seien alle, "die es mit Bielefeld gut meinen", in einem "permanenten Rausch", so Brinkmann. Auf ihrem Weg ins Finale von Berlin, wo die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) auf den VfB Stuttgart trifft, hatten die Ostwestfalen insgesamt vier Bundesligisten ausgeschaltet - darunter im Halbfinale Bayer Leverkusen.

"Das ist legendär und historisch. Finale in Berlin. Da kannst du wahrscheinlich am helllichten Tag in Bielefeld einbrechen, es ist keiner da. Die werden alle in Berlin sein", sagte Brinkmann. Und eine Überraschung durch die formstarke Arminia, die als Meister in die 2. Bundesliga aufsteigt, ist nicht ausgeschlossen. "Wir werden es versuchen", sagte Brinkmann: "Wer keinen Mut hat, zu träumen, der hat auch keine Kraft zum Kämpfen."