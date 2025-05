Hitzlsperger: Woltemades Fähigkeiten "haben nicht viele"

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger setzt große Hoffnungen in Shootingstar Nick Woltemade. Den 23-Jährigen, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für das Final Four der Nations League nominiert wurde, müsse er "als den herausragenden VfB-Spieler herausheben. Seine Fähigkeiten haben nicht viele in der deutschen Mannschaft, weil er trotz seiner Körpergröße technisch sehr versiert ist", lobte Hitzlsperger den jungen Profi des VfB Stuttgart vor dem Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen Arminia Bielefeld bei ran.de.