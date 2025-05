Nach Final-Niederlage: Bielefeld feiert mit zahlreichen Fans

SID 25.05.2025 • 18:31 Uhr Die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat verpasste im DFB-Pokal zwar die Sensation, Grund zum Feiern hatte der Zweitliga-Aufsteiger dennoch.

Meister-Party statt Pokalfeier: Arminia Bielefeld ist nach der bitteren Niederlage gegen den VfB Stuttgart in der Heimat feierlich in Empfang genommen worden. Zahlreiche Fans versammelten sich einen Tag nach dem 2:4 (0:3) im Finale des DFB-Pokals auf dem Bielefelder Rathausplatz, um mit der Mannschaft von Trainer Mitch Kniat den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu feiern.

Das Team war auf einem Truck um 15 Uhr am Sonntag zu einem Korso durch die Stadt aufgebrochen, trotz des zu Beginn regnerischen Wetters wurde der Party-Zug von zahlreichen Fans begleitet. Oberbürgermeister Pit Clausen empfing das Team am späten Nachmittag im Rathaus, unter lautem Jubel stemmte Kapitän Manuel Corboz auf dem Balkon die Trophäe für die Drittliga-Meisterschaft in die Höhe. Im Vorfeld waren laut Medien rund 50.000 Menschen vor dem Rathaus erwartet worden.