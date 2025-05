Pokal-Fieber: Hermannsdenkmal erhält Bielefelder XXL-Trikot

Was nach dem sensationellen Einzug von Arminia Bielefeld ins DFB-Pokalfinale als KI-Bild viral ging, ist nun Realität geworden: Das Hermannsdenkmal bei Detmold hat am Mittwochvormittag ein überdimensionales Trikot des Vereins bekommen. Die Aktion soll der Mannschaft von Trainer Mitch Kniat zusätzliche Unterstützung vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart am 24. Mai in Berlin (20.00 Uhr/ZDF und Sky) geben.