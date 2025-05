Pokalsieger Stuttgart feierlich empfangen

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart ist feierlich in der Heimat empfangen worden. Am Sonntag landete der Flieger aus Berlin um 13.53 Uhr in der Schwaben-Metropole, ehe Oberbürgermeister Frank Nopper das Team von Trainer Sebastian Hoeneß um kurz nach 15.00 Uhr im Rathaus willkommen hieß, um sich ins Goldene Buch einzutragen. Anschließend fuhr die Mannschaft mit einem Autokorso durch Straßen. Ziel war der Schlossplatz, wo die große Pokalparty mit bis zu 35.000 Fans stieg.

Der VfB hatte am Samstag den klaren Außenseiter und Drittliga-Meister Arminia Bielefeld mit 4:2 (3:0) im Endspiel im Berliner Olympiastadion bezwungen und zum vierten Mal nach 1954, 1958 und 1997 den Pokal gewonnen. In der Hauptstadt hatte der Klub den Erfolg beim Bankett in der Eventlocation „Spindler und Klatt“ gefeiert, ehe viele Spieler die Nacht zum Tag machten und in den Nachtclub 808 im Westen der City weiterzogen.