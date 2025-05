Stuttgart hofft auf Stiller-Rückkehr im Pokalfinale

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ließ offen, ob der Mittelfeldspieler keine zwei Wochen nach seiner Sprunggelenksverletzung für das Endspiel am Samstag ( ab 20.00 Uhr im LIVETICKER ) gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld in Frage kommt.

Die Entscheidung über einen Einsatz soll erst am Samstag fallen, so der Coach. „Bisher sind die Dinge so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Trotzdem war es eine signifikante Verletzung“, sagte der 43-Jährige und fügte an: „Aktuell ist es positiv. Trotzdem müssen wir schauen, wie die Reaktion ausfällt.“ Er und sein Trainerteam seien „zumindest guter Hoffnung.“