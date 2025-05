Stuttgarts Stiller im Pokalfinale in der Startelf

Mit Nationalspieler Angelo Stiller geht Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in das große DFB-Pokalfinale. Keine zwei Wochen nach seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk steht der 24-Jährige am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in der Startelf für das Endspiel gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld. Für den VfB geht es in Berlin um den vierten Pokalsieg nach nach 1954, 1958 und 1997.