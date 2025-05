DFB-Pokal: Bielefeld? „Als würden wir gegen Real spielen“

Champions-League-Teilnehmer gegen Drittligist, fünfmaliger deutscher Meister und dreimaliger Pokalsieger gegen titellosen Außenseiter - was kann da schon schiefgehen? Jede Menge, warnen die Spieler des VfB Stuttgart vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen Arminia Bielefeld.

Bielefeld will den Pokal

Der Angreifer will unbedingt „die Hände an den Pokal bekommen, das ist mein einziges Ziel. Ich denke an nichts anderes.“ Nationaltorwart Alexander Nübel denkt auch an die historische Tragweite. „Wenn man einen Titel gewinnt mit einem Verein, bleibt man immer in Erinnerung“, sagte er.