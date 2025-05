Woltemade: Pokalfinale "größtes Spiel meiner Karriere"

Woltemade ist derzeit in aller Munde: Als Torjäger der Schwaben, aber auch als U21-Nationalspieler bei der EM in der Slowakei (11. bis 28. Juni) und als Debütant in der A-Nationalmannschaft beim Final Four der Nations League. Vor seinem ersten möglichen Auftritt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann steht aber das große Finale am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin.