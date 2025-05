Wüst und Kretschmann: Ministerpräsidenten bereit für DFB-Pokal

Bevor sich Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals gegenüberstehen, haben sich „ihre“ Ministerpräsidenten humorvoll für das Duell in Berlin eingestimmt. Nordrhein-Westfalens Landesvater Hendrik Wüst (CDU) und Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg (Bündnis 90/Die Grüne) telefonierten anlässlich des Endspiels miteinander, ein Ausschnitt wurde in einem Video auf Instagram veröffentlicht.

„Wir sehen uns im Finale“, begrüßte Wüst seinen Amtskollegen am Telefon. „Da müsst ihr euch warm anziehen“, entgegnete Kretschmann.

Am Ende des kurzen PR-Clips einigten sich beide auf ein faires „Möge der Bessere gewinnen“. Das Finale steigt am Samstag um 20.00 Uhr (LIVETICKER). Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird auch Kretschmann am Samstag vor Ort sein. Wüst hatte aus Termingründen bereits abgesagt.