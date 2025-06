DFB-Pokal: Bayern in Wiesbaden, Stuttgart in Braunschweig

Bayern München eröffnet seine Jagd auf den 21. Triumph im DFB-Pokal beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Dies ergab die Auslosung der ersten Runde am Sonntag im Fußballmuseum in Dortmund. Die Münchner haben den Pokal seit 2020 nicht gewonnen, in der Vorsaison schieden sie im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen aus. Ein deutlich schwereres Los erwischte Titelverteidiger VfB Stuttgart, der zu Zweitligist Eintracht Braunschweig reist.