Vier Meter führen zu Stadionumzug im DFB-Pokal

SID 23.07.2025 • 15:24 Uhr Der Fünftligist empfängt Wolfsburg nun in Bremen - weil der eigentlich vorgesehene Platz zu klein ist.

Der Platz ist zu klein, vier Meter fehlen - und so muss der Fünftligist SV Hemelingen für seine Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg ausweichen. Das Spiel am 16. August (15.30 Uhr/Sky) wird stattdessen im Weserstadion von Werder Bremen ausgetragen, wie beide Klubs am Mittwoch mitteilten.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Um die Vorgaben des Deutschen Fußball-Bundes erfüllen zu können, wären beim Stadion in Verden umfangreiche bauliche und organisatorische Maßnahmen erforderlich gewesen – was in der Kürze der Zeit ein zu großes Risiko dargestellt hätte“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.