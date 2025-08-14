Arnold als Kapitän beim VfL Wolfsburg bestätigt

SID 14.08.2025 • 14:02 Uhr Der 31-Jährige hat den neuen Trainer Paul Simonis von seinen Qualitäten überzeugt.

Mittelfeldspieler Maximilian Arnold führt den Bundesligisten VfL Wolfsburg auch in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld. Das bestätigte der neue Trainer Paul Simonis vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal beim Fünftligisten SV Hemelingen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Maxi bleibt Kapitän“, sagte Simonis am Donnerstag.

Man habe mit vielen Spielern gesprochen, sich letztlich aber für Arnold entschieden. „Wir haben gesehen, dass Max in die Art passt, wie wir spielen wollen. Er versteht die Philosophie“, sagte Simonis, der in dem 31-Jährigen ein wichtiges Bindeglied zwischen den Trainern und dem Team sieht.

Simonis, in der Vorsaison in den Niederlanden überraschend Pokalsieger mit Go Ahead Eagles Deventer, freut sich über das Ende der Vorbereitung. „Es waren intensive, aber interessante Wochen. Wir haben hart trainiert und uns besser kennengelernt“, sagte Simonis: „Ich bin froh, dass es losgeht. Die Vorbereitung ist wichtig, aber jetzt ist der Moment gekommen, dass die Testspiele vorbei sind.“