Augsburg-Kapitän Gouweleeuw für Pflichtspielauftakt fraglich

SID 11.08.2025 • 13:56 Uhr Nach einem Handbruch könnte der FCA in der 1. Runde des DFB-Pokals ohne seinen Kapitän auflaufen.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg zittert um einen Einsatz von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw beim Pflichtspielauftakt in der 1. Runde des DFB-Pokals.

Wie die Fuggerstädter am Montag auf X mitteilten, ist der Niederländer nach einem Handbruch im Testspiel am vergangenen Samstag gegen den AFC Sunderland (0:1) zwar „erfolgreich operiert worden“, ein Einsatz beim Halleschen FC am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/Sky) werde sich aber erst „im Laufe der Woche ergeben“.