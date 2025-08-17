Bei Pokalsieg: Rassistische Beleidigung gegen Lautern-Profi

SID 17.08.2025 • 20:21 Uhr Der deutliche Erfolg des 1. FC Kaiserslautern im Pokal wird von einem rassistischen Vorfall getrübt.

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat bei seinem Auftaktsieg im DFB-Pokal offenbar einen diskriminierenden Vorfall erlebt.

„Irgendein Vollidiot ist immer dabei“

Lauterns Trainer Torsten Lieberknecht bestätigte den Vorfall nach dem Spiel, auf Details, wie etwa den Namen des betroffenen Spielers, wollte er nicht eingehen. Lieberknecht habe seinen Schützling zunächst „in Ruhe gelassen“, wolle aber noch mit ihm sprechen.

Den RSV lobte der Coach derweil: „Es ist nicht das Sinnbild, für das Stahnsdorf steht, und wie wir hier empfangen wurden“, sagte er: „Irgendein Vollidiot ist immer dabei.“

Der RSV spreche sich „gegen jede Art von rassistischer Beleidigung aus“, sagte Stadionsprecher Matthias Killing während der Partie: „Hier bei uns ist jeder herzlich willkommen. Wir wollen das nicht, wir dulden das nicht. Bitte verhaltet euch anständig.“

Mutmaßlicher Täter offenbar des Stadions verwiesen

Die Zuschauer beider Fanlager skandierten anschließend geschlossen gegen Diskriminierung, laut einem Bericht der Märkischen Allgemeinen Zeitung sei ein mutmaßlicher Täter des Stadions verwiesen worden. Laut einer Meldung des kicker arbeite der Verein mit der Polizei zusammen, um den Vorfall zu klären.