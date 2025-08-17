Bremen: Wöber fällt vorerst aus

SID 17.08.2025 • 13:34 Uhr Der Abwehrspieler erleidet beim Pokal-Aus in Bielefeld eine Muskelverletztung und muss in den kommenden Wochen zuschauen.

Nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal muss Werder Bremen vorerst auf den österreichischen Nationalspieler Maximilian Wöber verzichten. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler erlitt bei der Niederlage beim Zweitligisten Arminia Bielefeld (0:1) am Freitagabend eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel und fällt laut Klubangaben „in den kommenden Wochen“ aus.

{ "placeholderType": "MREC" }