DFB-Pokal: Besondere Rolle für Ex-Referee Brych

Felix Brych wird die zweite Runde im DFB-Pokal auslosen. Der langjährige Referee hatte seine Karriere zuletzt beendet.

In der vergangenen Saison noch Schiedsrichter, jetzt Losfee: Felix Brych wird die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal vornehmen.

Der 50-Jährige zieht am 31. August (ab 19.00 Uhr) im Rahmen der ARD-Sportschau zusammen mit DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Paarungen. Die Zeremonie findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Brych hatte zuletzt seine Karriere beendet.

Die zweite Pokalrunde mit dann noch 32 Teams wird am 28. und 29. Oktober ausgetragen. Das Finale findet am 23. Mai 2026 in Berlin statt.