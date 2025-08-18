Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Pokal
DFB-Pokal
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
DFB-Pokal>

DFB-Pokal: Besondere Rolle für Ex-Referee Brych

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Besondere Rolle für Ex-Referee Brych

Felix Brych wird die zweite Runde im DFB-Pokal auslosen. Der langjährige Referee hatte seine Karriere zuletzt beendet.
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze: Eine Plattitüde voller Wahrheit, denn in der Geschichte des Wettbewerbs gab es schon zahlreiche ungewöhnliche Ereignisse und magische Nächte.
SID
Felix Brych wird die zweite Runde im DFB-Pokal auslosen. Der langjährige Referee hatte seine Karriere zuletzt beendet.

In der vergangenen Saison noch Schiedsrichter, jetzt Losfee: Felix Brych wird die Auslosung der zweiten Runde im DFB-Pokal vornehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 50-Jährige zieht am 31. August (ab 19.00 Uhr) im Rahmen der ARD-Sportschau zusammen mit DFB-Vizepräsident Peter Frymuth die Paarungen. Die Zeremonie findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Brych hatte zuletzt seine Karriere beendet.

Die zweite Pokalrunde mit dann noch 32 Teams wird am 28. und 29. Oktober ausgetragen. Das Finale findet am 23. Mai 2026 in Berlin statt.

Die erste Runde wird vom VfB Stuttgart, der am 26. August bei Zweitligist Eintracht Braunschweig spielt, und vom FC Bayern (am 27. August bei Drittligist Wehen Wiesbaden) abgeschlossen. Der Meister und der DFB-Pokalsieger hatten am Samstag um den Franz Beckenbauer-Supercup gespielt, den die Münchner gewannen (2:1).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite