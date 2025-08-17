"Das darfst du nicht schönreden": Experten schlagen bei Werder Bremen Alarm

Daniel Höhn 17.08.2025 • 14:34 Uhr Werder Bremen ist im DFB-Pokal früh ausgeschieden. Zudem sorgt Kapitän Marco Friedl mit seinen Transfer-Aussagen für Unruhe. Doppelpass-Experten machen sich Sorgen.

Nach dem Fehlstart in die neue Saison machen sich die Experten im SPORT1-Doppelpass große Sorgen um Werder Bremen, zumal sich das Auftaktprogramm in der Liga sehr prominent liest.

Für Sami Khedira, Weltmeister von 2014, sind das „Bretter, es gibt ein einfacheres Auftaktprogramm. Gerade für neue Trainer ist es wichtig, wie das Auftaktprogramm aussieht.“

Bremen hatte sich kurz nach dem Ende der vergangenen Saison von Trainer Ole Werner getrennt und Horst Steffen von Zweitliga-Überraschungsteam SV Elversberg als Nachfolger verpflichtet.

„Da musst du dir schon Sorgen machen“

Nach der 0:1-Niederlage am Freitag im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld hatte Werder-Kapitän Marco Friedl mit Aussagen zur Transferpolitik für noch mehr Unruhe gesorgt.

„Das darfst du nicht schönreden. Aber deine eigene Vereinsführung so zu kritisieren… Er hat gesagt: ‚Ich sag‘ nichts‘. Aber am Ende hat er damit sehr viel gesagt“, analysierte Khedira Friedls Äußerungen: „Wo ist da die Kommunikation zwischen der Sportlichen Leitung und der Mannschaft, gerade als Kapitän? Da musst du dir als Werder-Sympathisant schon Sorgen machen, wenn nach einem verlorenen Pokalspiel so scharf die Vereinsführung kritisiert wird.“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg meinte: „Grundsätzlich darf ein Kapitän Dinge öffentlich ansprechen - und das hat er getan. Das war ein klares Zeichen an die Vereinsführung, dass man noch was machen soll. Vor allem nach den Abgängen. Wenn ein Unterschiedsspieler wie Ducksch weggeht oder ein Mitchell Weiser verletzt fehlt, dann ist das schon echt hart. Wenn du nicht nachlegen kannst, ist das sehr wohl gefährlich.“

Bremen? „Ein schwieriges Jahr“

Zudem malte Effenberg eine düstere Saisonprognose für die Mannen von der Weser. „Mein Gefühl sagt mir, dass das ein schwieriges Jahr wird. Ich glaube, dass wir Werder Bremen im Abstiegskampf dazuzählen müssen, wenn sie sich nicht noch mit gestandenen, erfahrenen Spielern verstärken“, sagte er.

