DFB-Pokal: Bochum müht sich in Runde zwei

SID 16.08.2025 • 15:48 Uhr Der Bundesliga-Absteiger feiert das Weiterkommen, obwohl es lange nach dem dritten Erstrundenaus in Serie aussah.

Bundesliga-Absteiger VfL Bochum hat eine Blamage in der ersten Runde des DFB-Pokals mit viel Mühe abgewendet. Trotz vieler Probleme rang das Team von Trainer Dieter Hecking den leidenschaftlich kämpfenden Regionalligisten BFC Dynamo am Samstag mit 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung nieder. Der VfL erreichte somit erstmals seit 2022 wieder die zweite Pokalrunde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Noah Loosli (85.), Samuel Bamba (107.) und Matus Bero (120.+1) drehten das Spiel und schossen den Favoriten gegen wackere Berliner zum Erfolg, für den Außenseiter traf Jan Shcherbakovski (46.). In der Verlängerung scheiterte Kapitän Bero (95.) mit einem Foulelfmeter an Dynamo-Torwart Nicolas Ortegel.

Die vor allem in Halbzeit eins enorm ungefährlichen Bochumer spielten in der entscheidenden Phase in Überzahl, nachdem Dynamos Larry-Nana Oellers (80.) wegen einer Notbremse und Rufat Dadaschow (103.) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatten.