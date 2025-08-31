DFB-Pokal: Die Auslosung für die 2. Runde heute live

SPORT1 31.08.2025 • 16:00 Uhr Im DFB-Pokal steht die Auslosung für die 2. Runde an. Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych wird die Ziehung in Dortmund vornehmen. Hier ist die Auslosung heute live zu sehen.

Nach den höchstspannenden Erstrunden-Partien des VfB Stuttgart und des FC Bayern, stehen die 32 Zweitrunden-Teilnehmer im DFB-Pokal fest. Wer in der Runde zwei aufeinandertreffen wird, entscheidet sich am Sonntag, 31. August.

Ex-Schiedsrichter Dr. Felix Brych wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die „Losfee“ spielen. Die Ziehung erfolgt ab 19 Uhr und wird hier von SPORT1 im Live-Ticker begleitet.

DFB-Pokal: So können Sie die Auslosung heute live verfolgen

TV : ARD

: ARD Livestream : sportschau.de, ARD-Mediathek

: sportschau.de, ARD-Mediathek SPORT1.de und SPORT1 App

Die ARD wird die Auslosung für die 2. Pokalrunde live im Free-TV übertragen. Zudem steht ein kostenloser Stream unter sportschau.de und in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Alex Schlüter wird die Sendung für die ARD moderieren.

DFB-Pokal-Auslosung heute live: Diese 32 Teams sind noch dabei

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen, Union Berlin, Hamburger SV, 1. FC Heidenheim, TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC St. Pauli, VfL Wolfsburg, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, FC Bayern

2. Bundesliga: FC Magdeburg, Arminia Bielefeld, VfL Bochum, SV Darmstadt 98, SC Paderborn 07, SpVgg Greuther Fürth, Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern, Holstein Kiel, SV Elversberg, FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC

3. Liga: Energie Cottbus

Regionalliga: FV Illertissen

DFB-Pokal-Auslosung heute live: X Teams im Amateurtopf

Wie in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals gibt es einen sogenannten „Amateurtopf“. Diesem gehören Regionalligist FV Illertissen, Drittligist Energie Cottbus sowie Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld an, der mit dem Sieg gegen Werder Bremen das erste Aus eines Bundesligisten bewirkt hat.

Die drei besagten Teams erhalten Heimrecht und können nicht gegeneinander antreten. Sobald Illertissen, Cottbus und Bielefeld einen Gegner zugelost bekommen haben, erfolgt die Ziehung aus einem Topf.

DFB-Pokal-Auslosung heute live : Einige Bundesliga-Klubs wackelten bereits

Zwar gab es in der ersten Pokal-Hauptrunde nur wenige Überraschungen, jedoch schrammten mehrere Top-Klubs haarscharf am Aus vorbei. Der amtierende Pokalsieger Stuttgart musste gegen Braunschweig ins Elfmeterschießen und konnte erst mit dem zehnten Schützen das Weiterkommen klarmachen.

Der FC Bayern ließ einen 2:0-Vorsprung in Wehen Wiesbaden entgleiten und gewann erst in der Nachspielzeit durch Harry Kane mit 3:2. Auch der BVB musste in Essen lange zittern, bis Serhou Guirassy der Siegtreffer glückte.