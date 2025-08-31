DFB-Pokal: Frankfurt gegen BVB, Stuttgart und Bayern auswärts

SID 31.08.2025 • 19:43 Uhr Die Vorjahresfinalisten müssen in der zweiten Runde auswärts ran.

Titelverteidiger VfB Stuttgart muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts beim FSV Mainz 05 antreten. Das ergab die Auslosung durch Bundesliga-Rekordschiedsrichter Felix Brych am Sonntag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der einzige noch im Wettbewerb verbliebene Regionalligist FV Illertissen trifft auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Bereits in der ersten Runde hatte Illertissen einen Zweitligisten aus dem Wettbewerb geworfen – im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg.

Drittligist Energie Cottbus bekommt es im Ost-Duell mit RB Leipzig zu tun. Die Sachsen gewannen den Pokal 2022 und 2023. Meister und Rekordsieger Bayern München, der seit 2020 auf einen Pokalerfolg wartet, reist zum 1. FC Köln. Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld gastiert bei Union Berlin, und Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund.