DFB-Pokal heute: Braunschweig - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Braunschweig empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 20.45 Uhr im Eintracht-Stadion.

Am Dienstag, 26. August 2025, empfängt Eintracht Braunschweig den aktuellen DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart um 20.45 Uhr im heimischen Eintracht-Stadion.

Die Paarung hat im Pokal eine lange Geschichte: In den bisherigen drei Duellen setzte sich stets der VfB durch – 1979/80, 1985/86 und zuletzt 2015/16 jeweils nach spektakulären Offensivschlachten.

Auch wettbewerbsübergreifend blieb Stuttgart in den vergangenen sechs Pflichtspielen gegen die Niedersachsen ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis). Das jüngste Aufeinandertreffen datiert aus der Zweitliga-Saison 2016/17, als die Schwaben zu Hause 2:0 siegten und in Braunschweig 1:1 spielten.

Braunschweig - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, ARD

: Sky, ARD Livestream : Sky, ARD Mediathek

: Sky, ARD Mediathek Liveticker: SPORT1

Für Eintracht-Coach Heiner Backhaus, der seine ersten beiden Zweitliga-Partien mit dem BTSV gewonnen hatte, ist es das dritte Spiel im DFB-Pokal – die vorherigen Versuche scheiterten bereits in Runde eins.

Drei Tage vor dem Duell gegen Stuttgart erlitt seine Mannschaft einen Dämpfer: Das 0:2 beim Karlsruher SC stoppte den perfekten Zweitliga-Start, zudem kassierte Louis Breunig in der Nachspielzeit Rot.

Bitter wiegt auch die Hiobsbotschaft von Sonntag: Mittelfeldmotor Lino Tempelmann fällt mit Knochenquetschung und Bänderverletzung im Sprunggelenk „mehrere Wochen“ aus. Damit fehlen den Löwen ausgerechnet gegen den Titelverteidiger defensive Stabilität und Kreativität im Zentrum.

Stuttgarts Kadernews: Woltemade bleibt, Jaquez mit Nasenbeinbruch

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kann auf Top-Torjäger Nick Woltemade bauen. Vorstandschef Alexander Wehrle machte zuletzt unmissverständlich klar, dass ein Wechsel des Stürmers – er traf in allen fünf Pokalspielen der Vorsaison – in diesem Sommer kein Thema mehr ist.

Fraglich ist hingegen der Einsatz von Verteidiger Luca Jaquez, der sich beim Ligaauftakt bei Union Berlin das Nasenbein brach und Anfang der Woche weitere Untersuchungen absolvieren soll. Ungeachtet dessen reist der Pokalsieger mit beeindruckender Statistik an: In 23 der letzten 25 Erstrundenspiele zogen die Schwaben in die nächste Runde ein und sind seit neun Pokalduellen mit Zweitligisten ungeschlagen.

Statistische Brennpunkte und mögliche Matchwinner

Der VfB setzte 2024/25 auf ein treffsicheres Duo: Woltemade (5 Pokaltore) und Spielmacher Angelo Stiller (zwei Tore, drei Assists) prägten den Triumphzug bis zum 4:2-Finalerfolg gegen Arminia Bielefeld. Braunschweig seinerseits vertraut auf Joker-Qualitäten: Stürmer Sebastian Polter erzielte alle drei Zweitliga-Treffer der laufenden Saison von der Bank.

Historisch betrachtet gelang es den Niedersachsen bereits zweimal, einen aktuellen Titelträger aus dem Wettbewerb zu werfen (1982/83 FC Bayern, 1989/90 Borussia Dortmund). Die aktuelle Pokalbilanz mahnt jedoch zur Vorsicht: Nur zwei der vergangenen acht Erstrundenspiele überstand die Eintracht – beide Male zu Hause gegen Hertha BSC.

Wird Eintracht Braunschweig gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV in der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird EBS gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky und der ARD im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Eintracht Braunschweig gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Highlights im TV auf SPORT1