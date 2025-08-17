DFB-Pokal heute: Delmenhorst - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 12:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Marschwegstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. August 2025, um 15:30 Uhr empfängt der SV Atlas Delmenhorst Borussia Mönchengladbach zur ersten Runde des DFB-Pokals im Oldenburger Marschwegstadion. Schiedsrichterin Fabienne Michel leitet die Partie. Das Aufeinandertreffen ist erst das zweite Pflichtspiel beider Klubs gegeneinander: 1980/81 unterlag Atlas dem damaligen Bundesligisten in Gladbachs Achtelfinal-Heimspiel mit 1:6 – bis heute das einzige direkte Duell im Wettbewerb.

Für den Fünftligisten aus Delmenhorst ist es die vierte Teilnahme am DFB-Pokal und die erste seit der Saison 2023/24. Damals setzte es in Runde eins ein 0:5 gegen den FC St. Pauli; 2019/20 lautete das Resultat 1:6 gegen Werder Bremen. Einzig 1980/81 überstand Atlas die Auftaktrunde – damals noch als Drittligist. Unter Trainer Dominik Schmidt tritt der Klub erneut als Oberliga-Vertreter an und trifft wie bei seiner Erstauflage erneut auf einen Bundesligisten.

Gladbach mit historischer Erstrundenserie trotz aktuellen Negativlaufs

Borussia Mönchengladbach reist ohne Sieg aus den letzten sieben Pflichtspielen (zwei Remis, fünf Niederlagen) an, hat aber seit dem Elfmeterschießen-Aus 2013/14 gegen Darmstadt elf Erstrundenpartien in Serie gewonnen – Vereinsrekord möglich. Gegen Fünftligisten entschieden die Fohlen bislang alle sechs Pokalduelle für sich, die vergangenen drei sogar jeweils mit mindestens sieben Toren Differenz. Seit 2021/22 schied Gladbach allerdings in drei der letzten vier Spielzeiten gegen unterklassige Teams aus, zuletzt 2023/24 im Viertelfinale gegen den 1. FC Saarbrücken.

Kleindienst neuer Kapitän, Elvedi jagt Pokal-Bestmarke

Trainer Gerardo Seoane hat die Führungsstruktur bei der Borussia neu geordnet: Nationalstürmer Tim Kleindienst wurde trotz verletzungsbedingter Pause zum Kapitän ernannt. Bis zu Kleindiensts geplanter Rückkehr im November führt Rocco Reitz das Team aufs Feld, während Moritz Nicolas die neue Nummer eins im Tor ist. Routinier Nico Elvedi steht vor seinem 22. DFB-Pokal-Einsatz und könnte in der vereinsinternen Ausländerstatistik an Yann Sommer vorbeiziehen; nur Oscar Wendt (24) liegt dann noch vor dem Schweizer. In den vergangenen beiden Pflichtspielen blieb Gladbach ohne Tor, drei torlose Partien am Stück gab es letztmals im Frühjahr 2023 – eine Serie, die der Bundesligist vermeiden möchte.

