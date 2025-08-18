DFB-Pokal heute: Dresden - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.08.2025 • 15:13 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 18:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Montag, 18. August 2025, rollt um 18:00 Uhr im ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion der Ball, wenn Zweitligist SG Dynamo Dresden den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 zur ersten Runde des DFB-Pokals empfängt. Schiedsrichter Florian Badstübner leitet das erstmalige Profi-Pflichtspiel-Duell dieser beiden Vereine; zuvor traf Dynamo lediglich auf die damalige Mainzer U23 in der 3. Liga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dresden - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Dynamo Dresden überstand vier der vergangenen fünf Erstrunden-Auftritte im DFB-Pokal – einzig 2022/23 setzte es ein 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Gegen Bundesliga-Klubs schied die SGD allerdings zuletzt drei Mal in Folge aus; das letzte Weiterkommen gegen einen Erstligisten datiert aus der Saison 2016/17 (i.E. gegen RB Leipzig). Mainz 05 wiederum hat seit 2019 stets die erste Pokalrunde überstanden, weist jedoch seit dem Bundesliga-Aufstieg 2009 eine auffällige Quote von sechs Niederlagen in zehn Duellen mit Zweitligisten auf.

Kader-Updates: Vermeij kommt, Bogdanov geht – Kutschke und Lemmer im Fokus

Bei Dynamo drehte sich kurz vor dem Pokalspiel das Personalkarussell: Vincent Vermeij wechselte von Fortuna Düsseldorf an die Elbe und kennt Trainer Thomas Stamm aus gemeinsamer Freiburger Zeit. Demgegenüber verließ Talent Dmytro Bogdanov den Klub Richtung Union Berlin. Kapitän Stefan Kutschke begegnet Mainz bereits zum zweiten Mal im DFB-Pokal – sein Pokaldebüt 2008 bestritt er für Babelsberg gegen die Rheinhessen. Jakob Lemmer, der in der Vorsaison als Joker doppelt traf, steuerte die Hälfte aller Dresdner Pokaltore 2024/25 bei.

Formkurven und Trainer: Stamm fordert Henriksens Mainzer ohne Weiße Weste

Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm führt sein Team nach zwei Zweitliga-Niederlagen in die Partie, während Mainz unter Bo Henriksen seit elf Pflichtspielen auf eine Weiße Weste wartet. Die Rheinhessen gewannen lediglich eines ihrer letzten neun Pflichtspiele – das 4:1 in Bochum im Mai –, kassierten jedoch beim jüngsten Pokalauftritt ein 0:4 gegen den FC Bayern. Beide Übungsleiter streben im Rudolf-Harbig-Stadion einen erfolgreichen Start in den Pokalwettbewerb an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SG Dynamo Dresden gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird SGD gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.

Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights im TV auf SPORT1