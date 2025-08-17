DFB-Pokal heute: Engers - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.08.2025 • 10:32 Uhr FV Engers 07 empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Stadion Oberwerth. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 17. August 2025, empfängt der FV Engers 07 Eintracht Frankfurt zur Erstrundenpartie des DFB-Pokals. Anpfiff im Koblenzer Stadion Oberwerth ist um 13:00 Uhr, geleitet wird das Duell von Schiedsrichter Dr. Robert Kampka. Für die Gastgeber steht Trainer Julian Feit an der Seitenlinie, während Dino Toppmöller die Hessen betreut. Es ist das erste Pflichtspiel überhaupt zwischen den beiden Vereinen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Engers - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Rheinlandligist qualifizierte sich zum dritten Mal seit 2020/21 über den Landespokalsieg für den DFB-Pokal. Die bisherigen Auftritte endeten 0:3 gegen den VfL Bochum (2020/21) und 1:7 gegen Arminia Bielefeld (2022/23). Nun bestreitet Engers erstmals ein Pflichtspiel gegen einen Bundesligisten. Trainer Toppmöller kennt den Gegner noch aus aktiven Zeiten: Mit dem FSV Salmrohr gewann er 2010/11 in der Rheinlandliga zweimal 3:1 gegen Engers und steuerte dabei ein Tor bei.

Eintracht Frankfurt reist ohne Arthur Theate – Fragezeichen hinter Kevin Trapp

Die SGE muss auf Arthur Theate verzichten, der nach seiner Roten Karte aus der Vorsaison noch für ein Pokalspiel gesperrt ist. In der zurückliegenden Pokalrunde war an allen sechs Frankfurter Treffern mindestens einer aus dem Duo Hugo Ekitiké (drei Tore, zwei Vorlagen) und Omar Marmoush (ein Tor, zwei Vorlagen) direkt beteiligt. Hinter Stammtorhüter Kevin Trapp stehen Transfergerüchte: Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte der 35-Jährige zu Paris FC wechseln, während Werder-Keeper Michael Zetterer als möglicher Nachfolger gehandelt wird. Unabhängig davon verlängerte die Eintracht jüngst den Vertrag von Sportdirektor Timmo Hardung vorzeitig bis 2028.

Statistiken sprechen für die SGE – Göcer kennt Pokal-Sensationen

Eintracht Frankfurt schied in den letzten 24 Erstrundenpartien nur dreimal aus und stand in jeder der vergangenen drei Spielzeiten mindestens im Achtelfinale. Die heutige Begegnung ist erst das dritte Pokalduell der Frankfurter mit einem Fünftligisten nach Siegen 2015/16 beim Bremer SV (3:0) und 2022/23 bei den Stuttgarter Kickers (2:0). Insgesamt gab es bislang 83 Pokalspiele zwischen Bundes- und Fünftligisten, nur einmal setzte sich der Außenseiter durch. Engers kann auf Serkan Göcer zurückgreifen, der 2013/14 mit dem 1. FC Saarbrücken Werder Bremen in der ersten Runde ausschaltete und somit bereits Erfahrung mit Pokalüberraschungen gesammelt hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird FV Engers 07 gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird ENG gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: FV Engers 07 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FV Engers 07 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.