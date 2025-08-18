DFB-Pokal heute: Essen - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream - BVB-Youngster debütiert

Julius Schamburg 18.08.2025 • 20:47 Uhr Rot-Weiss Essen empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im Stadion an der Hafenstraße. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nun ist also auch Borussia Dortmund an der Reihe: Als eines der letzten Teams startet der BVB nach einem langen Fußball-Wochenende in die Pflichtspielsaison.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Runde eins des DFB-Pokals trifft die Mannschaft von Trainer Niko Kovac heute um 20.45 Uhr auf den Drittligisten Rot-Weiss Essen.

Essen - BVB LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : ARD, Sky

: ARD, Sky Livestream : sportschau.de, Sky

: sportschau.de, Sky Liveticker: SPORT1

Filippo Mane kommt zu seinem Pflichtspieldebüt für den BVB. Julian Ryerson fällt kurzfristig aus. Der Verteidiger hat einen Schlag auf die Wade bekommen und steht, wie der BVB kurz vor Anpfiff bekanntgab, nicht zur Verfügung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Star-Neuzugang Jobe Bellingham steht überraschenderweise nicht in der Startelf. „Er hatte eine kleine Zahn-OP vor ein paar Tagen, ist aber okay. Wir wollen kein Risiko eingehen”, klärte Sportdirektor Sebastian Kehl vor Anpfiff bei Sky auf.

Auch Julian Brandt sitzt zunächst nur auf der Bank. „Der Trainer hat sich so entschieden“, sagte Kehl. „Es ist auch gut, dass man die Qualität auf der Bank hat.“

„Das was bei uns gesund ist, haben wir mit dabei. Das ist eine Mannschaft die heute hier gegen Rot-Weiss Essen auch bestehen kann“, ergänzte Trainer Niko Kovac in der ARD.

Essen - BVB, die offiziellen Aufstellungen:

RWE: Golz - Alonso, Schultz, Kraulich, Safi, Moustier - Gjasula, Hofmann, Arslan - Mizuta, Brumme

{ "placeholderType": "MREC" }

BVB: Kobel - Svensson, Bensebaini, Anton, Mane, Couto - Sabitzer, Nmecha, Groß - Beier, Guirassy

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Gespielt wird im Stadion an der Hafenstraße, für Essen ist es die 47. Pokalteilnahme. Schiedsrichter Frank Willenborg leitet die Partie, bei der Uwe Koschinats Team zum 24. Mal in Serie ein DFB-Pokal-Heimspiel bestreitet – neuer Wettbewerbsrekord.

Auf der Gegenseite bestreitet Kovac sein erstes Pflichtspiel im Pokal als BVB-Trainer; der 53-Jährige entschied 23 seiner bisherigen 26 Partien im Wettbewerb für sich und gewann den Pokal bereits zweimal.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die bisherigen beiden Duelle zwischen Essen und Dortmund im DFB-Pokal (1982/83 und 2008/09) endeten jeweils in Runde eins mit einem 1:3 aus Essener Sicht. In der jüngeren Begegnung sorgte BVB-Joker Bajram Sadrijaj mit seiner Roten Karte nach nur elf Sekunden für einen bis heute gültigen Rekord. Trotz dieser Vorgeschichte reist Dortmund mit einer Serie von 19 erfolgreichen Erstrundenauftritten seit 2006/07 an, während Essen bei sechs der letzten sieben Anläufe gleich zum Auftakt ausschied.

BVB-Personallage: Süle verletzt – interne Lösungen im Fokus

Die Dortmunder Abwehr ist vor dem Gastspiel in Essen ausgedünnt: Nach Emre Can und Nico Schlotterbeck fällt nun auch Niklas Süle verletzt aus.

Parallel laufen beim BVB vereinsinterne Prozesse: Hans-Joachim Watzke kündigte seine Kandidatur für das Präsidentenamt an, während Mats Hummels nach seinem Abschiedsspiel gegen Juventus Turin zuletzt abseits des Platzes für Schlagzeilen sorgte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Rot-Weiss Essen gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird bei der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird RWE gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei der ARD und Sky im TV und Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Rot-Weiss Essen gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.